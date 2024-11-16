Этнокультурный форум Ассамблеи народов России прошел в Красногорске

Первый этнокультурный форум «Россия — симфония народов!» прошел в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске. Организаторами выступили РАНХиГС и Ассамблея народов.

Перед открытием филиал Президентской академии и региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписали соглашение. Оно направлено на сотрудничество в сферах патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения историко-культурных традиций России.

«Сегодня мы познакомили студентов с истоками национальных культур. Они прониклись, воодушевились и нас удивили еще больше, потому что они нам показали свои творческие работы, в которых продемонстрировали обряды, традиции и национальные праздники. Мы восхищены проникновением студентов в эту тему», — рассказала председатель регионального отделения общероссийской организации «Ассамблея народов России» в Московской области Татьяна Ключникова.