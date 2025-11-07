Этнографический диктант прошел в университете Орехово-Зуева

В Государственном гуманитарно-технологическом университете прошла десятая юбилейная Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году в мероприятии приняли участие около 80 человек — студенты университета, а также представители местной военной части.

Особенностью нынешнего диктанта стала новая практика: впервые несколько вопросов, посвященных традициям и культуре народов России, подготовили бойцы, участвующие в специальной военной операции. Всего участникам за 45 минут предстояло ответить на 30 тестовых заданий, охватывающих самые разные аспекты этнографии нашей страны.

«Наш университет уже в десятый раз выступает одной из главных площадок Московской области для проведения „Большого этнографического диктанта“. Это важное событие, которое помогает лучше узнать историю, культуру и традиции разных народов России. С каждым годом интерес к диктанту растет, и все больше людей хотят проверить свои знания», — сообщила начальник отдела по воспитательной работе в ГГТУ Марина Кузьмина.

Кроме студентов, диктант писали и представители военной части Орехово-Зуева — около двадцати человек.

Пройти этнографический диктант можно до 8 ноября на официальном сайте акции. Итоги будут подведены 12 декабря.