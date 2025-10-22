Этапы школьной лиги по волейболу и шахматам стартовали в Чехове

Проект «Школьная лига Московской области» был создан в 2024 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева . В муниципальном этапе участвуют 13 школьных команд и более тысячи юных спортсменов.

Глава Михаил Собакин приветствовал юных участников соревнований, которые открыли первые этапы Чеховской школьной лиги по волейболу и шахматам. Игры прошли 22 октября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Тонус» и Дворца спорта «Олимпийский».

«Сегодня ребята сразились в волейбол и в шахматы. В состязаниях приняли участие почти 150 юных спортсменов. Всего ребятам предстоит провести по 31 игре в гандбол и по футзалу, по 62 игры — в баскетбол 3×3 и волейбол, а также и сыграть 103 партии в шахматы, проведя тем самым 600 встреч! Соревнования по шахматам проходят по системе круговик: первый этап — 13 команд, второй — девять команд, полуфинал — шесть команд, финал — четыре команды», — рассказал руководитель муниципалитета Михаил Собакин.