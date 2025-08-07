Этапы российской серии кольцевых гонок пройдут в Волоколамске в августе

Автодром Moscow Raceway в Волоколамском округе станет центром российского автомобильного спорта во второй половине августа. С 16 по 17 и с 23 по 24 августа там проведут два этапа российской серии кольцевых гонок.

Турнир уже более десяти лет является главным автоспортивным событием страны. В течение четырех дней зрителей ждут захватывающие спринтерские заезды и марафоны.

Особого внимания заслуживает шестичасовая гонка на выносливость, которая пройдет 16 августа, где дебютирует первый в России Lamborghini Huracan GT3 от команды Iskra Motorsport. На следующий день стартует этап спринта с участием более 30 российских спорткаров 527 Shortcut.

В этот же перирод возобновленный после долгого перерыва чемпионат России по гонкам на формулах даст шанс молодым талантам проявить себя.

С 23 по 24 августа состоятся зрелищные заезды в пяти классах. Кульминацией станут соревнования SMP TCR Russia с участием сильнейших команд страны.

Болельщиков ждет насыщенная программа: экскурсии по трассе и боксам, виртуальные гонки на симуляторах, выставка ретроавтомобилей и даже возможность прокатиться на суперкаре в качестве пассажира.

Турнир проведут в рамках федерального проекта «Спорт России».