Этап зимнего первенства Москвы по футболу прошел в Лобне

25 января на стадионе «Москвич» в Лобне прошел игровой день Зимнего Первенства Москвы по футболу среди юношей 2009–2012 годов рождения. Восемь команд, включая футболистов лобненской СШ «Академия спорта», провели на обновленном поле с подогревом четыре напряженных матча.

Всего в соревнованиях приняли участие 120 юных спортсменов. Лобненская команда показала высокий результат, одержав победу в трех встречах из четырех возможных. Организаторы отметили, что проведение турнира такого уровня подтверждает статус Лобни как города с развитой спортивной инфраструктурой, готовой принимать статусные соревнования.

Напомним, что в прошлом году на стадионе «Москвич» была завершена масштабная реконструкция: уложено футбольное поле с системой подогрева размером 110×67 метров, а для его подключения проложена теплотрасса длиной более километра (1024 метра). Сегодня стадион является основной тренировочной базой для более 700 спортсменов, обеспечивая возможность круглогодичных занятий.