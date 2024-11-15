Этап всероссийской школьной лиги по баскетболу прошел в Лосино-Петровском

Школа № 2 имени В. В. Дагаева приняла муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». В нем поучаствовали команды девушек и юношей из нескольких образовательных учреждений округа.

Участниками стали команды девушек из школы имени М. П. Марченко из Свердловского, школы из Биокомбината, школы № 2 имени В. В. Дагаева, а также сборные юношей из тех же школ.

Лучшими на соревнованиях стали школьницы и школьники из Свердловской школы. В призерах оказались команды девушек из школы № 2 и школы поселка Биокомбината, команды юношей из Свердловской школы имени М. П. Марченко, школы 2 имени В. В. Дагаева и школы поселка Биокомбината.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».