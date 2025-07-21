Этап всероссийской патриотической игры «Семейная зарница» прошел в Клину
В городском округе Клин 19 июля прошел региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница — 2025». Мероприятие собрало 16 команд.
Игра «Семейная зарница» призвана объединять поколения, формируя дух уважения, взаимопомощи и ответственности.
С приветственными словами выступила глава городского округа Клин Алена Сокольская и другие почетные гости.
«Семейная Зарница — это не только про спорт и дисциплину. Это про путь, который проходит семья вместе, плечом к плечу, как настоящие защитники Отечества. И именно в этом — главная сила нашей страны», — отметила руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», который выступил организатором игры, Ольга Ермакова.
На специально оборудованной площадке возле деревни Жестоки участникам предстояло пройти 10 сложных этапов: от огневой подготовки и стрельбы из пневматического оружия до полосы препятствий, альпинистской переправы и оказания первой помощи. Особый интерес вызвали задания с использованием беспилотников и расшифровка сообщений с помощью азбуки Морзе.
Завершилась игра творческим конкурсом, в рамках которого семьи представили номера на военно-патриотическую тематику.
В прохождении этапов участникам содействовали ветераны специальной операции, члены Союза десантников городского округа Клин, а также инструкторы штаба «Юнармии» и «Движения Первых».
Победу одержала команда «Юный разведчик» из Дмитрова, которая представит регион на федеральном этапе. Второе и третье места заняли команды «Тимуры» из Волоколамска и «Кантемировец» из Наро-Фоминска.
В рамках мероприятия филиал фонда «Защитники Отечества» также подписал соглашения о сотрудничестве с Федерацией боулинга России, Федерацией шашек Московской области и благотворительным фондом «Энергия». Документы направлены на развитие патриотического воспитания и семейных ценностей.