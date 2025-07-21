Этап всероссийской патриотической игры «Семейная зарница» прошел в Клину

«Семейная Зарница — это не только про спорт и дисциплину. Это про путь, который проходит семья вместе, плечом к плечу, как настоящие защитники Отечества. И именно в этом — главная сила нашей страны», — отметила руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества», который выступил организатором игры, Ольга Ермакова.

На специально оборудованной площадке возле деревни Жестоки участникам предстояло пройти 10 сложных этапов: от огневой подготовки и стрельбы из пневматического оружия до полосы препятствий, альпинистской переправы и оказания первой помощи. Особый интерес вызвали задания с использованием беспилотников и расшифровка сообщений с помощью азбуки Морзе.