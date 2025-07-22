Этап всероссийского конкурса профмастерства пройдет в Реутове в августе

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» пройдет в Подмосковье. Участие могут принять работники, имеющие не менее года практического опыта в новой профессии на территории региона.

Цель конкурса — выявить квалифицированных специалистов через серию практических и теоретических испытаний. Участники могут выбрать формат выполнения заданий — очно или дистанционно.

К конкурсу допускают жителей Подмосковья старше 21 года, освоивших востребованные профессии в различных отраслях: от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых до сферы услуг, торговли и гостиничного бизнеса.

Подать заявку можно до 25 июля через портал «Работа в России».

Региональный этап пройдет с 1 по 31 августа в реутовском колледже «Энергия». Победитель представит Московскую область на федеральном этапе конкурса, который состоится в Самаре в октябре.