Этап всероссийского фестиваля ГТО прошел в Воскресенске

Муниципальные соревнования комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся школ округа состоялись на стадионе «Горняк». Участие в них приняли восемь команд — ребята в возрасте от 12 до 15 лет.

Каждая команда состояла из четырех человек: мальчики и девочки 12–13 лет (IV ступень), юноши и девушки 14–15 лет (V ступень). Участники соревновались в семи дисциплинах: бег на 60 метров, бег на выносливость (1500 и 2000 метров), метание мяча, подтягивание (юноши) и отжимания (девушки), прыжок в длину с места, а также наклон вперед на гибкость.

По итогам упорной борьбы первое место заняла школа «Сфера» (1406 очков), второе — «Горизонт» (1382 очка), третье — лицей имени Н. И. Макарова (1357 очков). Далее расположились лицей имени П. В. Стрельцова, лицей «ВКШ», Москворецкая гимназия, школа «Траектория успеха» и школа «Наши традиции».

Из спортсменов, показавших лучшие результаты, сформируют сборную округа. 13 мая ребятам предстоит защищать честь Воскресенска на региональном этапе фестиваля.