Этап всероссийского чемпионата по профмастерству начался в Раменском

Пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: Пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы». Его участниками стали около 100 студентов из 19 образовательных организаций Подмосковья и один конкурсант из Белоруссии.

Соревнования проводятся в двух категориях — среди студентов и школьников-юниоров. Всего представлено 17 компетенций, среди которых мехатроника, системы умного дома, электроника и новая — спасательная акватория.

Заместитель директора по развитию колледжа Владислав Гудков сообщил, что в каждой компетенции определят тройку победителей для защиты чести области на следующем этапе.

В компетенции «Электроника» участники ищут и исправляют скрытые неисправности. Ее главный эксперт Никита Ангеловский, бывший финалист чемпионата, отметил, что 30% задания уникальны и не позволяют подготовиться заранее.