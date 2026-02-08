Этап всероссийского чемпионата по профмастерству начался в Раменском
В Раменском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы». Его участниками стали около 100 студентов из 19 образовательных организаций Подмосковья и один конкурсант из Белоруссии.
Соревнования проводятся в двух категориях — среди студентов и школьников-юниоров. Всего представлено 17 компетенций, среди которых мехатроника, системы умного дома, электроника и новая — спасательная акватория.
Заместитель директора по развитию колледжа Владислав Гудков сообщил, что в каждой компетенции определят тройку победителей для защиты чести области на следующем этапе.
В компетенции «Электроника» участники ищут и исправляют скрытые неисправности. Ее главный эксперт Никита Ангеловский, бывший финалист чемпионата, отметил, что 30% задания уникальны и не позволяют подготовиться заранее.
На площадке «Полимеханика и автоматизация» студенты работают на станках по чертежам. Эксперт Семен Челомов, который сам учится и работает на предприятии, уточнил, что здесь присматривают перспективные кадры для трудоустройства.
В новой компетенции «Спасательная акватория» участники решают пять экстренных ситуаций, оказывая первую помощь. Ведущий преподаватель Сергей Маркин назвал ее важным нововведением для колледжей Подмосковья.
Среди конкурсантов — студент из Белоруссии Иван Колошко, для которого это первые масштабные соревнования, а также девушки, например, Валерия Суворина, занимающаяся сборкой роботов. Участник из Дмитровского техникума Алексей Емельянов, переехавший из Алтайского края, чтобы стать спасателем, соревнуется уже во второй раз.
Студенты Раменского колледжа традиционно показывают высокие результаты. Так, прошлогодний победитель регионального этапа Илья Якимчук теперь готовит нового участника в качестве эксперта-наставника.
Итоги регионального этапа подведут в конце февраля. Чемпионат проходит в рамках федеральной программы «Профессионалитет».