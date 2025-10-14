Этап всероссийских соревнований «Путь героя» прошел в Реутове

Первый этап состязаний собрал около 200 участников в возрасте от шести до 15 лет. Они боролись за победу и возможность участвовать в новом сезоне популярного телепроекта «Суперниндзя. Дети».

Соревнования состояли из четырех захватывающих забегов, каждый из которых стал настоящим праздником спортивного духа. Ребятам нужно было пройти различные препятствия — кольца, шестигранники и перекладины. Участникам давалось всего две минуты, чтобы продемонстрировать свои навыки.

«Школе героев уже полтора года, за это время те дети, которые занимаются, а их уже на сегодняшний день более 500 человек, естественно, прогрессируют. Соответственно, те препятствия, которые были изначально при открытии школы, они уже кажутся слишком легкими, и мы их обновляем, усложняем», — рассказал генеральный директор «Школы героев» в Реутове Сергей Арбузов.