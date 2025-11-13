Этап олимпиады по избирательному праву прошел в Можайском округе

Муниципальный этап ежегодной областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству прошел в дистанционном формате на базе школы № 1. В этом туре участвовали только победители первого школьного этапа.

Четыре старшеклассника из разных школ Можайского округа получили возможность побороться за выход в региональный финал.

Участникам предстояло за час решить сложные кейсовые задания, требующие глубоких знаний избирательного процесса и правовых норм. За соблюдением регламента строго следили педагоги-организаторы.

Председатель территориальной избирательной комиссии Можайска Ольга Спиридонова отметила важность таких олимпиад, которые не только выявляют одаренных ребят, но и способствуют правовому просвещению молодежи, формируя у будущих избирателей гражданскую ответственность.

Результаты испытаний будут направлены в Мособлизбирком. Победители и призеры представят Можайский округ на следующем этапе конкурса.