Этап областного слета юных инспекторов движения прошел в Лосино-Петровском

Муниципальный этап слета «Безопасное колесо» прошел в Лосино-Петровском. На нем побывала заместитель главы городского округа Валентина Тропанец.
Участниками мероприятия в парке культуры и отдыха стали юные инспекторы дорожного движения. Обучение для них провела инспектор Госавтоинспекции муниципального управления МВД России «Щелковское» Екатерина Сарычева.
Дети продемонстрировали знания и навыки поведения на дорогах. Лучшей в рамках конкурса стала команда ЮИД «Дорожный патруль» школы № 2 имени В. В. Дагаева.
«Безопасность на дорогах — не просто слова, это вопрос жизни и здоровья, особенно в летний период, когда значительно возрастает число ДТП с участием несовершеннолетних. Благодарю наших ЮИДовцев и их наставников за важный вклад в профилактику ДТП. Давайте все вместе сделаем это лето безопасным!» — сказала Валентина Тропанец.
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