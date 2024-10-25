Этап областного конкурса среди воспитателей начался в Лобне

В городском округе Лобня стартовал муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья», направленный на выявление талантливых педагогических работников системы дошкольного образования. В этом году в профессиональном мастерстве соревнуются четыре воспитателя из разных детских садов округа.

Первый этап конкурса прошел в заочной форме. Участники представили портфолио и технологии, которые они успешно реализуют в своих образовательных учреждениях. Это позволило жюри оценить их инновационный подход и профессиональные достижения.

Впереди участников ждет насыщенный марафон, включающий четыре испытания. Воспитатели продемонстрируют свои наиболее значимые методы и формы обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. Кроме того, им предстоит провести мастер-классы, педагогические мероприятия с детьми и принять участие в круглом столе.

Конкурс предоставляет возможность каждому участнику показать актуальные образовательные методики и педагогические технологии, которые помогают добиваться высоких результатов в работе с детьми. Победитель муниципального этапа будет представлять Лобню на региональном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья», где сможет продемонстрировать свои навыки и опыт на более высоком уровне.

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