Этап областного конкурса родительских комитетов прошел в Подольске

Событие объединило самых активных родителей и школьников Подольска, чтобы показать лучшие практики семейного и школьного взаимодействия. В этом году в соревновании приняли участие команды из 26 общеобразовательных организаций округа.

Всего свои классы представляли 291 ученик и 155 родителей. Команды показали творческие визитные карточки, представили оригинальные портфолио в виде альбомов, плакатов и цифровых презентаций. Зрители увидели вокальные и танцевальные номера, мини-спектакли и флешмобы.

Победитель муниципального этапа получит право представлять округ на зональном этапе конкурса.