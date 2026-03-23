Этап областного конкурса родительских комитетов прошел в Подольске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Муниципальный этап состязания «Секреты дружного класса. Родители Первых» состоялся в школе № 1. Мероприятие является флагманским проектом Министерства образования Московской области, «Движения Первых» и «Навигаторов детства».

Событие объединило самых активных родителей и школьников Подольска, чтобы показать лучшие практики семейного и школьного взаимодействия. В этом году в соревновании приняли участие команды из 26 общеобразовательных организаций округа.

Всего свои классы представляли 291 ученик и 155 родителей. Команды показали творческие визитные карточки, представили оригинальные портфолио в виде альбомов, плакатов и цифровых презентаций. Зрители увидели вокальные и танцевальные номера, мини-спектакли и флешмобы.

Победитель муниципального этапа получит право представлять округ на зональном этапе конкурса.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте