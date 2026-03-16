Этап областного конкурса родительских комитетов прошел в Дмитрове

Муниципальные соревнования «Секреты дружного класса. Родители Первых» состоялись 13 марта в доме детского творчества «Радуга». Участие в них приняли 12 команд из школ округа.

Родители, дети и педагоги соревновались в двух испытаниях. В фойе развернули выставку тематических стендов с фотографиями, портфолио и совместными проектами. Затем в актовом зале команды представили творческие визитки: пели, танцевали и разыгрывали сценки, демонстрируя традиции и атмосферу своих классов.

Выступления оценивало жюри под председательством депутата Московской областной Думы Марины Шевченко. В состав вошли представители Управления образования администрации округа, «Движения Первых» и Центра дополнительного образования «Фиеста».

Гран-при завоевали четвероклассники из «Б» класса Дмитровской школы № 8. Именно им предстоит представлять округ на областном этапе.

Глава округа Михаил Шувалов отметил, что такие конкурсы не просто выявляют лучших, но и дарят радость общения, показывая детям пример взрослой ответственности и дружбы. Участие родителей и детей в жизни школы — основа крепкого класса и здорового общества.