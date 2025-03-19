Этап областного конкурса «Кадет года» прошел в Богородском округе

На стадионе «Знамя» и в Центре допризывной подготовки молодежи состоялся этап конкурса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в соревнованиях приняли юные кадеты, среди которых были не только юноши, но и девушки.

Всего 64 команды из 10 округов Подмосковья состязались в нескольких направлениях. Участники представили информационные карты, защищали проекты на тему науки, демонстрировали физическую подготовку и создавали видеоэссе.

На этом этапе акцент был сделан на физической подготовке: кадеты отжимались, стреляли из лазерной винтовки и оказывали первую медицинскую помощь. Многие участники отметили, что к соревнованиям готовились основательно.

Среди почетных гостей мероприятия были представители местной администрации и ветераны. Один из них — председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Он подчеркнул важность сохранения традиций военно-патриотического воспитания в округе, отметив, что нынешние участники являются ярким примером этого наследия.

«Есть такой партийный проект, который называется „Успех в единстве поколений“. К этим словам сложно что-либо добавить. Богородский округ всегда славился и будет славиться своими традициями», — добавил Владимир Хватов.