Этап областного чемпионата «Абилимпикс» прошел в техникуме в Можайске

Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье. Участниками отборочного этапа стали 17 студентов Можайского техникума.

Юноши и девушки соревновались в компетенции «Швея» категории школьников. Студентам предстояло полтора часа обработать на швейной машине горловину блузки.

По итогам конкурса победителями стали пять человек, которым предстоит побороться за победу в финале чемпионата.

Напомним, что студенты из Можайска уже становились победителями региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс». Так, Анна Киреева одержала победу в компетенции «Графический дизайн». Полина Воскина в составе команды Московской области на всероссийском чемпионате заняла второе место, показав отличные результаты в компетенции «Вязание крючком» в категории студентов.