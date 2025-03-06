Этап областного чемпионата «Абилимпикс» прошел в техникуме в Можайске

Чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье. Участниками отборочного этапа стали 17 студентов Можайского техникума.
Юноши и девушки соревновались в компетенции «Швея» категории школьников. Студентам предстояло полтора часа обработать на швейной машине горловину блузки.
По итогам конкурса победителями стали пять человек, которым предстоит побороться за победу в финале чемпионата.
Напомним, что студенты из Можайска уже становились победителями региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс». Так, Анна Киреева одержала победу в компетенции «Графический дизайн». Полина Воскина в составе команды Московской области на всероссийском чемпионате заняла второе место, показав отличные результаты в компетенции «Вязание крючком» в категории студентов.
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