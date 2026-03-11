Этап международного конкурса юных чтецов прошел в Ленинском округе

Муниципальные соревнования «Живая классика» состоялись 10 марта в Центральной библиотеке Видного. В них участвовали 36 школьников пятых-одиннадцатых классов.

Ребята читали отрывки из любимых произведений отечественной и мировой литературы. Выступления оценивали по глубине понимания текста, выразительности, дикции и соблюдению норм речи. В этом году в конкурсе появилась новая номинация — «Научная фантастика».

Начальник управления образования округа Наталия Киселева отметила, что такие проекты помогают детям развивать грамотную речь, артистизм и уверенность в публичных выступлениях, а также поддерживают интерес к чтению среди подростков.

Школьники представили фрагменты от юмористических до философских произведений. Трое победителей муниципального этапа получили право выступить на региональном уровне.

В этом году литературно-театральный проект отмечает 15-летие и остается крупнейшим в России соревнованием по чтению вслух, ежегодно объединяя сотни тысяч участников из разных регионов.