Этап летней спартакиады молодежи России по водному поло прошел в Раменском

Телеканал 360
Фото: Телеканал 360

Масштабные соревнования среди молодежи прошли в Раменском. В турнире по водному поло приняли участие спортсмены из нескольких регионов страны.

Состязания провели в бассейне спорткомплекса «Сатурн». Сначала за победу поборются восемь команд юниорок. Соревнования продлятся шесть дней.

Поболеть за участников приехали их родственники и друзья. На следующей неделе состязаться начнет другая группа спортсменов.

«8 июля у нас уже будет новый заезд. Также финал, но уже спартакиады молодежи среди юниоров. Приедут мальчишки, ребята с разных регионов, в таком же количестве. Будем смотреть, как они себя покажут», — прокомментировал директор спортивного комплекса «Сатурн» Дмитрий Додонов.

Шестая летняя спартакиада молодежи России продлится до 31 августа. В Раменском также проведут турниры по вольной борьбе и айкидо.

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