Этап Кубка России по вэйци прошел в Коломне

Соревнования шестого этапа Кубка России по вэйци «Мир детства» состоялись на базе конькобежного центра «Коломна». Это уже третий всероссийский интеллектуальный турнир, который принимал муниципалитет.

Приуроченные ко Дню защиты детей соревнования собрали более 130 участников из 21 региона России. Почетными гостями стали школьники из Луганска, которые только недавно приобщились к традиционной китайской настольной игре.

Федерация игры го Московской области в конце 2024 года организовала обучение для детей из Луганской народной республики. С помощью тренера ребята изучали азы игры онлайн, а первый очный турнир сыграли в Коломне. Представитель луганской команды Дмитрий Гаврицков стал бронзовым призером квалификационного тура.

Победу в основном турнире одержал Илья Шикшин из Казани. Серебряную награду завоевал Вячеслав Каймин из Москвы, а бронзовым призером стал его земляк Тимур Санкин.

Игра го, или, как ее называют на родине, вэйци, зародилась в Древнем Китае более четырех тысяч лет назад. Она входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.