Этап Кубка России по футболу прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске

Четвертый раунд Кубка России прошел на стадионе «Зоркий» в Красногорске. В поединках встретились команды Первой лиги — саратовский «Сокол» и медиафутбольный клуб «Broke Boys».

В матче победил «Сокол» со счетом 2:0. Голы забили Алексей Доля и Никита Глойдман, что позволило команде продемонстрировать превосходство.

В состав «Broke Boys» вошли Федор Смолов, Павел Яковлев и Ари, которые продемонстрировали высокий уровень индивидуального мастерства, однако не смогли противостоять соперникам и стратегическому подходу «Сокола».

В ближайшее время пройдет матч между «Амкалом» и «Енисеем». Начало — в 17:00 на стадионе «Зоркий». Мероприятие станет ярким эпизодом в календаре Кубка России.