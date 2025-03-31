Этап конкурса родительских комитетов завершился в Подмосковье

Итоги муниципального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» подвели в Подмосковье. Он прошел в 54 округах региона.

Конкурс направлен на поддержку родительских инициатив, помогающих воспитательной работе в школе, рассказали в региональном Минобразовании.

В ходе муниципального этапа участники прошли два тура. Это заочная экспертиза заявок и очный финал с защитой проекта. Жюри оценили актуальность, практичность и значимость работ.

Победители этапа представят свои муниципалитеты на региональном уровне. Он пройдет в апреле.