Этап конкурса родительских комитетов завершился в Подмосковье
Итоги муниципального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» подвели в Подмосковье. Он прошел в 54 округах региона.
Конкурс направлен на поддержку родительских инициатив, помогающих воспитательной работе в школе, рассказали в региональном Минобразовании.
В ходе муниципального этапа участники прошли два тура. Это заочная экспертиза заявок и очный финал с защитой проекта. Жюри оценили актуальность, практичность и значимость работ.
Победители этапа представят свои муниципалитеты на региональном уровне. Он пройдет в апреле.
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