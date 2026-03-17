Этап конкурса юных дарований прошел в Одинцове

В Одинцовской детской школе искусств «Классика» прошла номинация Открытого фестиваля-конкурса юных исполнителей муниципальных учреждений дополнительного образования. Прослушивания проходили по обширному списку направлений.

Мероприятие «Одаренные дети Подмосковья» — «Теоретические дисциплины» состоялось 14 марта.

Более 50 заявок было получено от желающих продемонстрировать свои таланты из школ Одинцовского округа, а также Власихи, Краснознаменска и Долгопрудного.

В состав жюри вошли заслуженные деятели искусств и преподаватели. Возглавила комиссию Елизавета Ежова, кандидат педагогических наук, заведующая теоретической секцией Ленинского городского округа.

Конкурс прошел в интересной и творческой атмосфере. Члены жюри отметили прекрасную организацию и хороший уровень подготовки участников. Проведение подобных мероприятий помогает юным музыкантам сделать первые шаги к профессиональной сцене.