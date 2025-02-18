Этап чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в Одинцове 19 февраля

Четвертый этап чемпионата России по волейболу на снегу пройдет в Одинцове с 19 по 22 февраля. В нем примут участие 22 сильнейшие команды страны.

Соревнования пройдут на игровой площадке в парке имени Лазутиной, рассказали в региональном Минспорте. Сейчас ее готовят для проведения мероприятия: налаживают работу звука и света, а также устанавливают трибуны на 480 мест.

«Для нас это новая локация, впервые проводим данные соревнования в Подмосковье. Площадку готовим стандартно, нам погода помогла, появилась минусовая температура, выпал снег, и мы смогли оснежить игровое поле. Уверен, что игрокам понравится покрытие. Все пройдет на высшем уровне», — сказал ведущий специалист всероссийской федерации волейбола Роман Пристовакин.

Помимо основного турнира 22 февраля в парке пройдет финальный матч Семейной лиги по волейболу на снегу, а также мастер-класс от игроков «Заречье-Одинцово».

Соревнования проведут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Прямая трансляция будет доступна по ссылке.