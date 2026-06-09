Этап чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Зоотехния» начался в Подмосковье

Межрегиональный этап чемпионата профмастерства «Профессионалы» по направлению «Зоотехния» открылся 8 июня в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамске. На площадке встретились студенты со всей страны, которые делают первые шаги в аграрной отрасли.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, в соревнованиях принимают участие будущие зоотехники из Московской, Тульской, Белгородской, Воронежской и Томской областей , Красноярского и Алтайского краев и Татарстана. В течение нескольких дней они будут демонстрировать свои навыки и профподготовку.

Для участников подготовили сложные задачи, приближенные к реальным случаям в сфере животноводства. Студентам предстоит показать понимание всех тонкостей зоотехники.

Замглавы регионального Минсельхоза Людмила Лисятникова отметила высокую значимость события и пожелала участникам уверенности в своих силах.

«Чемпионат станет для участников мощным стимулом к дальнейшему развитию, подарит ценный практический опыт, полезные профессиональные контакты и вдохновение для реализации новых идей. Желаем всем участникам удачи и отличных результатов», — сказали в министерстве.