Этап чемпионата «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске
15 января во Дворце культуры «Цементник» состоялся IV этап чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» среди школьников Воскресенска. В турнире приняли участие семь команд школьников и одна команда сопровождающих.
После 24 вопросов призовую тройку заняли:
1-е место — «Алюминиевые огурцы» (Воскресная школа) — 16 баллов;
2-е место — «Последний сезон в соло» (Гимназия № 1) — 10 баллов;
3-е место — «Не Ньютоны» (Лицей № 23) — 8 баллов.
Вопросы охватывали различные области знаний. По окончании турнира всем участникам были вручены новогодние сладкие подарки от молодежного центра «Олимпиец».
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и их увлеченность интеллектуальными играми. Следующий этап чемпионата пройдет в ближайшее время и обещает собрать новые команды школьников Воскресенска.