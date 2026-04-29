Компания ESTILAB в Дубне расширила географию продаж

Компания ESTILAB, резидент особой экономической зоны «Дубна», значительно расширила свое присутствие на международных рынках в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, компания достигла значительных успехов в сотрудничестве с крупными бьюти-ритейлерами.

Бренды DE_CODE и ICON SKIN уже представлены в 400 торговых точках одной из розничных сетей, а также достигнута договоренность о расширении присутствия до 6800 магазинов в другой крупной торговой сети.

Международная экспансия ESTILAB охватила новые рынки, включая Австралию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию и Азербайджан. Во Вьетнаме продукция компании представлена в 1500 косметических салонах и на местных маркетплейсах.

Для поддержки своей экспансии компания приняла участие в ряде профильных выставок: CIBE в Гуанчжоу, Central Asia Beauty Expo в Алматы и BeautyWorld Middle East в Дубае. Кроме того, ESTILAB провела масштабную конференцию в честь годовщины бренда ICON SKIN во Вьетнаме, собравшую более 500 косметологов.

Российская косметическая компания ESTILAB работает на рынке с 2016 года. Под ее управлением находятся два бренда: ICON SKIN и DE_CODE. Продукция доступна на ключевых маркетплейсах и в крупных косметических сетях федерального и регионального уровня.