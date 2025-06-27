Эстакаду для связи с трассой М12 построят в Балашихе

Глава Балашихи Сергей Юров в эфире телеканала «360» рассказал о масштабных планах по развитию транспортной сети города. В центре внимания — расширение ключевых дорог, ремонт улиц и строительство эстакады для связи с трассой М12 и Северо-восточной хордой Москвы.

Балашиха активно работает над улучшением транспортной инфраструктуры, что особенно важно для города, расположенного в непосредственной близости от Москвы. Как отметил глава городского округа Сергей Юров, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства в государственную программу включены ключевые проекты.

Среди них — расширение Носовихинского шоссе и ряда улиц в микрорайоне Железнодорожный, а также строительство крупной эстакады для соединения с платной трассой М12 и Северо-восточной хордой.

«Транспортные вопросы для нас в приоритете. Поддержка области позволяет нам реализовывать крупные проекты, которые улучшат дорожную сеть и повысят удобство для жителей», — подчеркнул Юров.

Кроме того, в микрорайоне Ольгино запланирован капитальный ремонт улиц Главная и Шестая. На улице Главная обновят тротуары, установят бордюрный камень и обустроят заездные карманы для общественного транспорта. Улицу Шестая ждет реконструкция проезжей части с расширением до двух полос, что улучшит пропускную способность и безопасность движения.

Эти инициативы станут частью комплексной программы по модернизации транспортной системы Балашихи, направленной на повышение комфорта жителей и оптимизацию дорожного движения в одном из крупнейших городов Подмосковья.