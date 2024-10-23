Эстакаду через реку Купелинку построили на трассе ЮЛА в Подмосковье

В Московской области продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новый транспортный объект соединит ключевые магистрали юго-востока региона и сократит время в пути.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что эстакада через реку Купелинку и проектируемая автодорога на финальной стадии — завершаются гидроизоляция и монтаж монолитных конструкций. Эстакада обеспечит удобное движение между развязками на Симферопольском и Каширском шоссе.

Также ведутся работы по строительству автодорожного тоннеля в Видном, который снизит нагрузку на дорожную сеть округа. Параллельно продолжается сооружение пешеходного тоннеля на Расторгуевском шоссе.

«Работы на ЮЛЕ ведутся в строгом соответствии с графиком, одновременно на всех ключевых участках трассы. В проекте задействовано более 2,5 тысячи специалистов и 650 единиц техники», — уточнил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На пересечении Каширского шоссе с железной дорогой завершается забивка свай для эстакады, а также строительство моста через реку Пехорку, который соединит Егорьевское шоссе и трассу М-12 «Восток». В декабре 2024 года планируется открыть движение на отдельных участках ЮЛЕ длиной около 45 километров, которая разгрузит трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток».