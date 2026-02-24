Эстакада на Каширском шоссе создаст бессветофорный проезд до Москвы и области
Реконструкция Каширского шоссе продолжается в Подмосковье. Строители уже завершили устройство шкафных стенок на эстакаде.
Сейчас работы ведут в рамках третьего и четвертого этапов реконструкции шоссе. Основные сосредоточены на эстакаде главного хода.
Общая готовность объекта достигла 50%.
«Строители уже завершили устройство шкафных стенок на эстакаде на Каширском шоссе. Это специальная железобетонная конструкция, которая располагается на участках въезда на сооружение, создает дополнительную опору на подходах», — сказал глава министерства Марат Сибатулин.
Он добавил, что из-за снегопада строители ведут постоянную очистку площадки и проезжей части.
Вместе с тем продолжается реконструкция дороги в районе деревни Апаринки. Там построят путепровод через А-105 и два подземных пешеходных перехода, а также транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. Эстакада перераспределит потоки и создаст бессветофорный проезд до Москвы и области.