Сегодня 17:50 Разгрузят пробки и выезд в Москву. Эстакаду и развязку на Каширском шоссе откроют зимой Андрей Воробьев: эстакаду и новую развязку на Каширском шоссе откроют зимой 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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Новую разворотную эстакаду на Каширском шоссе в Ленинском округе запустят в конце года. Магистраль заметно перегружена и не справляется с потоком, отметил губернатор Андрей Воробьев. Пробки утром и вечером — по 1,5 часа или дольше. Эстакада обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы.

В связи с тем, что Каширское шоссе — дорога с движением высокой интенсивности, план реконструкции разделили на четыре этапа. Это позволило не перекрывать движение. Первый и второй этапы завершатся уже зимой. В декабре планируют запустить разворотную эстакаду между Каширским шоссе и А-105, а после Нового года — новую развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Она будет разноуровневой.

Фото: Рендер разворотной эстакады

«Сообщение на Каширке затруднено. Нам приходится выставлять на маршруты дополнительные автобусы. Поэтому и выезд из Видного, и расширение Каширки, и разворотная эстакада — все эти решения помогут значительно улучшить здесь ситуацию», — отметил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что эта дорога крайне востребованная, особенно в условиях того, что Ленинский городской округ продолжает активно развиваться.

Что изменится?

Каширское шоссе — важная вылетная магистраль из Москвы. Из-за большого потока самая заметная проблема — в районе пересечения с Володарским шоссе, где пробки достигают полутора часов.

Фото: Рендер развязки на Володарском шоссе

Благодаря новой развязке водители получат бессветофорный выезд в сторону Москвы и удобный проезд в сторону области. Разгрузятся дороги в деревнях Апаринки, Мисайлово, Орлово, Петровское, селах Остров и Молоково. Сейчас строят два путепровода: через Каширское шоссе и дорогу А-105, а на разворотной эстакаде выполняют план гидроизоляции. «На третьем и четвертом этапах реконструируют участок Каширки от А-105 до Володарского шоссе, построят транспортную развязку на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширят 1,3 километра Каширки», — подчеркнул Александр Сафонов, директор по строительству в Подмосковье от компании «СтройТрансГаз».

Фото: Рендер четвертого этапа реконструкции Каширского шоссе и строительства развязки на Белокаменном шоссе 1/1

Предусмотрят три подземных пешеходных перехода, три эстакады и путепровод. В общей сложности, по основному ходу магистрали реконструируют 4,3 километра. На трассе будет от шести до восьми полос движения. Открыть движение по третьему и четвертому этапам запланировали в конце 2026 года. Пропускная способность Каширки увеличится на 25–30%.