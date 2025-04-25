Эстафеты, игры и спортивные занятия пройдут в парках Химок 26 апреля

Жителей Химок 26 апреля приглашают на мероприятия, которые пройдут в парке Толстого и в лесопарке. Все желающие смогут принять участие в веселых эстафетах, подвижных играх и забегах, а также в субботнике и акции по посадке саженцев.

Для гостей парка Толстого и Химкинского лесопарка 26 апреля пройдет спортивное мероприятие «Парковая атлетика». Помимо этого, на территории Химкинского лесопарка все желающие примут участие в субботнике, а также в акции по раздельному сбору мусора и посадке саженцев. Для собравшихся организуют веселую эстафету с препятствиями «Папа, мама, я», игру по стритболу и мини-футболу. Также любители активного отдыха поучаствуют в забеге и посетят занятие по спортивному ориентированию. Мероприятия проведут с 09:50 до 11:15.

Гостей и жителей Химок приглашают и в парк Толстого, где с 08:40 до 12:30 пройдет развлекательная программа. Организаторы подготовили веселые эстафеты, зарядку и забег на пять верст.

Отметим, что в теплое время года парки традиционно становятся одними из главных точек притяжения жителей Химок. Каждый день здесь проходят культурные и спортивные мероприятия. В праздники гостей радуют музыкальными концертами и тематическими программами.