Эстафеты и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске с 17 по 21 декабря

Парк «Ривьера» в Можайске приглашает жителей и гостей муниципального округа посетить различные развлекательные мероприятия и областные состязания «Зимние рекорды». Взрослых и детей ждут веселые игры и эстафеты, творческие мастер-классы и познавательные викторины.

Детский новогодний день с двумя программами состоится в среду, 17 декабря. В 10:20 посетителей приглашают на «Снежные эстафеты со Снегурочкой» на свежем воздухе. В 10:40 начнутся «Зимние забавы» с Дедом Морозом и Снегурочкой, в 11:00 — творческий мастер-класс «Новогодняя мастерская». Для юных жителей Можайска 10 лет и старше программа стартует в 11:35 с аналогичными, но более сложными эстафетами, продолжится играми в 11:55 и мастер-классом в 12:15. Активности пройдут в верхней части парка «Ривьера» и в творческой мастерской.

Всех желающих от шести лет и старше в четверг, 18 декабря, в 19:00 ждут на вечернем мастер-классе «Школа мастерства». Участники создадут своими руками уникальные изделия. В пятницу, 19 декабря, программу Детского новогоднего дня полностью повторят. К ней присоединятся те жители, которые не смогли поучаствовать в среду.

Субботу посвятят спорту. С 11:00 до 14:00 в верхней части парка пройдут масштабные областные состязания «Зимние рекорды». Они объединят участников старше шести лет.

В воскресенье, 21 декабря, состоится День зимнего волшебства для всей семьи. В творческой мастерской с 12:00 до 14:00 будет работать «Волшебная резиденция Деда Мороза». В 14:30 на центральной площади начнутся «Зимние эстафеты», в 14:50 стартует анимационная программа «Ледяные забавы». В той же локации в 15:15 проведут увлекательную викторину «Зимние тайны».

