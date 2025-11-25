Эстафеты и мастер-классы пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Жителей и гостей Можайского округа приглашают на мастер-классы и активные игры на этой неделе. Так, верхней части парка в творческой мастерской с 10:30 до 11:15 26 ноября пройдет игровая программа для детей «Время осенних чудес». Юных гостей парка ждут интересные игры и развлечения, которые подарят отличное настроение.

А 27 ноября с 19:00 до 20:00 в творческой мастерской в верхней части парка состоится «Школа мастерства» — мастер-класс по росписи глиняных новогодних игрушек. Это прекрасная возможность создать своими руками уникальное украшение для будущей елки. Участие платное, возрастное ограничение 6+.

На центральной площади в верхней части парка 29 ноября всех ждет целый калейдоскоп событий. В 12:00 начнется «Ритм зарядка» — спортивная танцевальная зарядка, которая продлится до 12:25. Сразу после нее, с 12:25 до 12:50, стартует анимационная программа для детей «Игры нашего двора».

А в 12:55 в творческой мастерской начнется мастер-класс «Искусство творчества», который завершится в 13:25. Все субботние активности рассчитаны на детей и их родителей.