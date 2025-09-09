Эстафеты и мастер-классы пройдут в парках Дмитровского округа на этой неделе

В парках Дмитровского округа 13 и 14 сентября пройдут спортивные и культурные мероприятия. Организаторы подготовили разнообразную программу для детей и взрослых.

Так, 13 сентября в Яхроме в парке имени Лямина в 10:00 пройдет спортивная разминка и эстафета, в 11:00 — волейбол, а в 11:30 — настольный теннис. Организатором выступает спортивная школа «Шуколово».

В Дмитрове в парке «Сосновый бор» в 16:00 пройдет развлекательная программа «Ярко. Красочно. Блестяще» и творческий мастер‑класс «Чудеса в решете», а в 17:00 — мастер‑класс «Сделано в парке».

В парк «Сосновый бор» в Дмитрове 14 сентября в 16:00 состоится программа «Оранжевое настроение» с играми, конкурсами и состязаниями и детский мастер‑класс «Чудеса без волшебства».

В парке «Березовая роща» в 17:00 пройдет мастер‑класс «Сделано в парке».