Эстафету в честь авиаконструктора Александра Березняка провели в Дубне

В Дубне прошла 45-я легкоатлетическая эстафета в память о выдающемся авиаконструкторе Александре Березняке. В традиционном забеге приняли участие 18 команд.

Установленные Александром Березняком традиции продолжают специалисты Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга», также жители Дубны, которые трудятся на других предприятиях округа. В этом году в забеге приняли участие студенты университета и предприниматели, бежали и дети, и взрослые.

«В юбилейный Великой Победы все с таким вдохновением пробежали. Душа радуется просто, ничего не скажешь. Мы сильны традициями, сильны тем, что едины. А когда мы едины, нас не сломать!» — отметил главный инженер конструкторского бюро «Радуга» имени Александра Березняка Анатолий Утриванов.

Участникам забега вручили награды: медали, грамоты и подарки. Лучше всех дистанцию преодолела команда «Лыжники-гонщики» с результатом четыре минуты и 25,2 секунды.

«Эта эстафета — еще одна традиция, которая помогает поддерживать боевой дух сотрудников предприятия военно-промышленного комплекса, а также прививать спортивные привычки подрастающему поколению. Поздравляю всех участников с успешным преодолением дистанции!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.