Эстафету ко Дню народного единства провели в Химках

В школах Химок провели серию мероприятий ко Дню народного единства. Ученики приняли участие в мастер-классах, концертах и спортивной эстафете.

Депутат Совета Надежда Смирнова присоединилась к эстафете и поздравила учащихся с праздником. Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«История этого праздника с корнями уходит в далекое прошлое, когда наш народ объединился в борьбе за свободу и независимость. В те непростые времена люди стали единым целым, сплотившись ради общей цели. Я искренне поздравляю всех с Днем народного единства!» — сказала депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

Участников также поздравили муниципальные депатуты Юлия Мамай, Евгений Иноземцев и Артур Каримов.

«Единство народов России — это один из основных столпов нашей государства. Наша многонациональность и многоцветие культур создает мощный фундамент для защиты страны. Когда мы едины, мы становимся сильнее, способны преодолевать любые вызовы», — поделился Артур Каримов.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. Праздник утвердили в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Мероприятие олицетворяет патриотизм, взаимопомощь и объединение вокруг общих целей, которые сплачивают многонациональный народ России.

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