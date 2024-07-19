Эстафету к годовщине Олимпийских игр 1980 года провели в Химках

В школе «Лидер» в Химках провели спортивную эстафету с передачей олимпийского огня. Мероприятие приурочили к годовщине открытия Олимпийских игр — 1980 в Москве.

Эстафета прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«С самого раннего возраста нужно детям рассказывать о событиях, которые происходили в разные времена. Сегодня мы погрузились в мир 1980 года и провели свою эстафету с передачей олимпийского огня. Было очень здорово, ребятам тоже понравилось», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Кроме эстафеты, в этот день прошел конкурс рисунков главного символа Олимпиады в 1980 году — олимпийского мишки. Авторам лучших работ вручили медали.

«Этот турнир до сих пор вспоминается многими с чувством светлой ностальгии, которая передается даже тем, кто был рожден много лет спустя», — сказала депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

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