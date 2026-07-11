Эстафета ко Дню семьи, любви и верности прошла в Химках

В лицее № 21 микрорайона Сходня в преддверии Дня семьи, любви и верности прошла спортивная эстафета, в которой приняли участие школьники, родители, педагоги и лидеры Движения общественной поддержки Светлана Пашковская и Екатерина Красильникова. Семейные команды соревновались в ловкости и скорости, проходя полосу препятствий и выполняя игровые задания, а праздник объединил несколько поколений.

Участники эстафеты продемонстрировали командный дух, преодолевая этапы полосы препятствий. Болельщики активно поддерживали соревнующихся, каждый этап сопровождался аплодисментами. Мероприятие было организовано в рамках празднования Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Екатерина Красильникова отметила, что в семье человек учится поддерживать, доверять и заботиться о близких, а совместное участие в соревнованиях делает родителей и детей настоящей командой. Она подчеркнула, что именно из таких моментов складываются самые теплые воспоминания.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что подобные события помогают детям увидеть, что взаимопомощь, уважение и поддержка начинаются в семье, и именно в таких простых моментах рождаются традиции, остающиеся на долгие годы.

Праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности проходят во всех микрорайонах Химок. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что создание условий для совместного отдыха и активного досуга жителей остается одним из приоритетов развития округа.