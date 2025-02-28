Эстафета для детей коррекционной школы прошла в Лосино-Петровском

Сторонник местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Суходеев организовал занятия по общей физической подготовке для учеников коррекционной школы в городе Старая Купавна. Эстафета прошла в рамках проекта «Детский спорт».

Проект «Детский спорт» направлен на развитие физической подготовки учащихся. В его рамках организовали физкультурную эстафету, которая включала навыки в беге, прыжках, метании и других спортивных дисциплинах.

«Общая физическая подготовка способствует повышению функциональных возможностей и общей работоспособности детей. Она является основой для специальной подготовки и достижения высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде спорта. Занятия физической культурой помогают детям укреплять здоровье, развивать выносливость и уверенность в себе», — сказал Виталий Алексеев, куратор партийного проекта «Детский спорт».

Дети поучаствовали в соревнованиях, их пришли поддержать родители и педагоги. Кроме того, важным аспектом мероприятия стало то, что оно помогло привлечь внимание к вопросам физического воспитания детей с особыми потребностями.

«Участие в таких мероприятиях позволяет детям не только развивать свои физические способности, но и получать радость от общения с ровесниками, что особенно важно для их социального развития. В дальнейшем планируется проводить подобные мероприятия на регулярной основе, чтобы поддерживать интерес детей к спорту и физической активности», — сказал Андрей Суходеев.