Воробьев: 24 гидротехнических сооружения отремонтируют в Подмосковье за два года

Капитальный ремонт планируют провести на 24 гидротехнических сооружениях в ближайшие пару лет во избежание подтоплений. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В этом году таяние снега началось раньше из-за теплой погоды, однако, по данным Росгидрометцентра, половодье ожидают ниже нормы.

Губернатор региона отметил, что главная задача ремонта — обеспечить безопасность жителей и защитить стратегические объекты инфраструктуры и экономики.

«Несмотря на то, что снега у нас в этом году было мало, на территории Подмосковья есть уязвимые участки, за которыми нужен глаз да глаз», — сказал Воробьев.

В их числе Луховицы, Дубна, Красногорск, Можайский, Истра, Дмитровский, Одинцовский, Клин, Богородский, Электросталь, Раменский, Домодедово. В этих районах чаще всего происходят подтопления.

По словам губернатора, в прошлом году обследовали около 600 объектов: дамб, плотин, водосборных и водоспускных сооружений. И все, что находится в непригодном состоянии, собираются восстанавливать.

В этом году проверки прошли в 30 округах. Там, где потребовалось, провели отводящие русла от мусора и деревьев, установили водосборные сооружения, проверили готовность техники к весеннему половодью.

Кроме того, пропускная способность водных объектов находится под постоянным контролем. На реках в 40 округах размещено 166 вешек. Они помогают реагировать на подъем воды.

«На территории Московской области — почти 1,5 тысячи гидротехнических сооружений, из них две трети находятся в собственности муниципалитетов, а 44 — в бесхозяйном состоянии. Но по ним уже начато оформление в собственность округов», — отметил министр экологии и природопользования региона Виталий Мосин.

Работа по ремонту и содержанию сооружений продолжается постоянно. Например, в округе Луховицы из-за особенностей местности регулярно наблюдается паводок, но в этом году, как сообщили в Министерстве экологии региона, муниципалитет полностью готов к половодью и затопление не ожидается.

Также на совещании врио начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда рассказал, что группировка сил и средств МЧС на период весеннего паводка составляет более 24 тысяч человек, до семи тысяч единиц техники, до 300 плавсредств и 14 единиц авиационной техники.