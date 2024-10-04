Еще136 земельных участков и помещений выставили на торги в Подмосковье

За неделю в Подмосковье выставили на торги 136 объектов недвижимости. Это 99 земельных участков в аренду и 28 на продажу, а также девять коммерческих помещений.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, жители могут приобрести для личного подсобного хозяйства участок площадью шесть соток в деревне Житино. Начальная цена аренды составляет 463 тысячи в год.

В Клину на торги выставили 23 сотки в деревне Мякинино, в Луховицах — 11 соток в селе Подлесная Слобода.

Ежегодно комитет выставляет на торги свыше пяти тысяч объектов недвижимости. Ознакомиться со всеми лотами можно по ссылке.

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