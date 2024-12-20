Еще восемь участников вошли в состав Торгово-промышленной палаты Балашихи

Члены Торгово-промышленной палаты Балашихи подвели итоги 2024 года. На отчетном заседании три компании исключили из состава объединения, а восемь новых участников приняли.

В Торгово-промышленной палате прошло отчетное заседание по руководством президента союза Анатолия Шестакова. В нем также приняли участие заместитель главы Балашихи Ирина Шведова и представители местного бизнес-сообщества.

Анатолий Шестаков рассказал собравшимся о партнерстве и сотрудничестве палаты с федеральным Фондом развития промышленности, совместной работе с Московской областной думой, а также о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Президент Торгово-промышленной палаты также отметил, что одной из главных проблем для городских предприятий остается дефицит квалифицированных кадров.

«Мы решали вопросы с поставками товаров и искали новые логистические цепочки. Постоянно поддерживаем контакт с торговыми представителями палаты России за рубежом, в том числе в Европе. Это позволяет сохранить экспортеров, их у нас 50, с которыми палата работает уже не один год», — поделился Анатолий Шестаков.