Еще восемь участков дорог отремонтируют в Коломне по федеральной программе

Фото: Мосавтодор

В городском округе Коломна продолжается замена асфальтового покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На двух участках полотно уже отремонтировали, предстоит заменить еще восемь участков. Общая протяженность работ — более 8,5 километров.

На участке автомобильной дороги на улице Окской в Пирочах работы уже завершены. Подрядчик также сдал объект протяженностью более 850 метров на улице Красноармейской в Щурове от главной магистрали Коломны до поворота на кладбище.

В этом году в планах отремонтировать еще восемь участков на двух региональных дорогах. Общий объем работ — более 8,5 километров.

На портале «Добродел» проходит второй этап голосования по ремонту дорогу на 2025 год. Жители городского округа смогут принять в нем участие по ссылке до 31 августа. Специалисты рекомендуют приложить фото и оставить комментарий.

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