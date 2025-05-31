Еще восемь лабрадоров-поводырей вырастят в Балашихе для помощи слепым

В Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых в Балашихе родились восемь щенков. Родителями стали племенная собака по кличке Наоми и ретривер Николь Поли Хэппи Фит или Чарли. По традиции имена будущих поводырей будут начинаться на букву «Л».

Наоми — представительница уже четвертого поколения собак, выведенных в стенах школы. Она родилась от племенных собак Вивы и Эдгара, прабабушка щенков по материнской линии — Джени, бабушка — Цветна. Отец помета — ретривер Чарли. В апреле 2025 года она получил титул Чемпиона Российской кинологической федерации.

Племенная работа в школе ведется на профессиональном уровне. Все усилия направлены на выявление и закрепление рабочих качеств у собак. Один из примеров такой успешной работы — Эдгар, дедушка новорожденных щенков. Он появился на свет благодаря искусственному осеменению в ветеринарной части школы. Сейчас он находится на заслуженной пенсии. За ним ухаживает эксперт-кинолог Анна Мурзенкова, которая первая заметила в нем потенциал.

Рождение щенков — важный шаг к подготовке будущих проводников для людей с нарушениями зрения. Каждый из помета пройдет специальную подготовку для социализации, чтобы в будущем стать другом для своего подопечного.