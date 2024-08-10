Еще три двора многоквартирных домов благоустроили в Яропольце

Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа

Комплексное благоустройство дворовых территорий завершается в селе Ярополец Волоколамского округа. Работу подрядчика проверила временно исполняющая полномочия главы Наталья Козлова.

Наталья Козлова вместе с первым заместителем Сергеем Шорниковым, начальником территориального отдела Сергеем Блохиным и представителями управляющей компании осмотрели дворы в многоквартирных домах № 1, 2 и 3 в микрорайоне села Ярополец. Всего подрядчик благоустроил около 1500 тысяч квадратных метров.

«Подрядная организация отремонтировала асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и входов в подъезды. Рабочие заменили асфальтовое покрытие у существующих парковочных пространств и обустроили новые, выполнили ремонт пешеходных тротуаров. Сейчас завершают установку игровых элементов на новой детской площадке», — рассказала Наталья Козлова.

Глава с местными жителями обсудили качество работ. Подрядчику поручили устранить недочеты.

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