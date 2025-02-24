Еще в четырех котельных Дмитровского округа обновят оборудование в 2025 году

В Дмитровском округе в этом году продолжится масштабная модернизация объектов теплоснабжения: в четырех котельных округа заменят котлы. Работы по обновлению системы отопления контролирует заместитель главы Дмитровского округа Сергей Колков.

Модернизацию теплосетей проведут в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

На улице Ленина в Яхроме уже демонтировали старые котлы, в ближайшее время рабочие установят новое оборудование. Модернизация котельной началась и в поселке Ермолино на улице Центральной. Современные котлы подключат уже весной. В поселке Новосиньково и в котельной на улице Водников в Дмитрове также в ближайшее время обновят систему теплоснабжения.

Помимо этого, в Дмитровском муниципальном округе капитально отремонтируют 26 участков теплосетей.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета Иван Курданин, эти работы станут ключевым шагом в повышении качества жизни населения, обеспечат бесперебойное и надежное теплоснабжение домов и объектов социальной инфраструктуры.

Отметим, что в этом году также запланировали возвести центральный тепловой пункт в селе Внуково мощностью 16 мегаватт, блочно-модульные котельные в поселке Автополигон мощностью 25,6 мегаватт и в поселке Икша мощностью 11,09 мегаватт.