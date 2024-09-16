Еще в 762 домах Подмосковья заменят водопроводные трубы в этом году

В Подмосковье продолжается модернизация систем холодного и горячего водоснабжения по программе капремонта. Всего в этом году трубы заменят в 762 домах.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, старые изношенные водопроводные системы заменят на современные и энергоэффективные.

«Мы стремимся не просто обновить инженерные коммуникации, но и обеспечить жителей высококачественным и бесперебойным водоснабжением. Современные трубы и арматура, которые мы используем, значительно повышают надежность и долговечность систем», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Чтобы специалисты заменили трубы, собственники квартиры должны быть дома. В противном случае, работники составят акт недопуска в квартиру и в случае аварии на этом участке ответственность за ущерб ляжет на владельца.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта и узнать сроки проведения работ, можно на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

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