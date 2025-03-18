Еще в 7 дворах в Истре установили емкости для сборы стеклотары

Для удобства жителей муниципального округа Истра во дворах установили емкости зеленого цвета для сбора стеклотары. Вторсырье отправят на сортировку и переработку.

Организовать раздельный сбор стекла помогли экологические активисты в Истре совместно с Ассоциацией Общественного Контроля в сфере обращения с отходами.

Раньше стеклотару принимали на площадке «Мегабака» на Ленина, 1. В конце 2024 года так называемые «колокольчики» появились в жилом комплексе «Новоснегиревский» на Сиреневом бульваре у домов № 1, 5 и 22 и на Рождественском бульваре вблизи дома № 3.

Недавно новые контейнеры установили в жилом комплексе «Малая Истра» у домов № 13-15, 17-18 и 21, в ЖК «Восточный» на улице Генерала Белобородова, 13, а также на Юбилейной, 12, Ленина, 9а и на Рабочей улице, 5а.

В ближайшее время емкости для стеклотары появятся в селе Рождествено на улице Микрорайонной, 3 и в поселке Снегири на Школьной, 2.

Стеклотара не требует сложной подготовки к переработке. Неклейки и этикетки удалять не нужно. Достаточно ополоснуть водой емкости, где хранились мясные, молочные и кисломолочные продукты.

Отметим, в баки нельзя бросать посуду из фарфора, фаянса и листового стекла.

Все собранные изделия направят на досортировку, чтобы выявить засоры, которые могут навредить оборудованию. Затем пригодные к повторному использованию материалы разделят по компонентам и отправят на перерабатывающий завод.